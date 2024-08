US Open 2024: Cocciaretto illude per un set, poi crolla contro Pavlyuchenkova

Si ferma al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto nello US Open 2024. La tennista marchigiana è stata sconfitta in rimonta dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 5-7 6-1 6-2 dopo poco meno di due ore e mezza di gioco. Un gran primo set per l’azzurra, poi anche un crollo fisico, con Cocciaretto che ha chiesto per due volte il medical timeout, uno dei quali molto lungo tra la fine del secondo e l’inizio del terzo set.

Cocciaretto ha sfruttato solo quattro delle tredici palle break avute ed in particolare nel secondo set ha mancato per sei volte l’occasione di strappare il servizio all’avversaria. L’azzurra ha concluso con 12 vincenti e 30 errori non forzati, mentre Pavlyuchenkova ha realizzato 44 vincenti e commesso ben 52 errori non forzati.

Break Cocciaretto e controbreak Pavlyuchenkova ad aprire il match. La russa si porta sul 3-1, strappando nuovamente il servizio all’azzurra sull’ennesimo errore di dritto di inizio partita. La numero 27 del mondo si porta sul 5-2, ma Cocciaretto riesce a rimontare, recuperando il break di svantaggio nel nono gioco. Cocciaretto si porta sul 15-40 nell’undicesimo game e sulla prima palla break Pavlyuchenkova sbaglia clamorosamente lo smash a rimbalzo. L’azzurra tiene il servizio e chiude il set in suo favore sul 7-5.

Cocciaretto ha una grande occasione in avvio di secondo set, visto che nel terzo game ha ben quattro palle break in suo favore. L’azzurra può recriminare per aver sbagliato in due circostanze la risposta e nel game successivo è lei a cedere il servizio. Pavlyuchenkova annulla la palla del controbreak immediato con un clamoroso dritto sulla riga e poi strappa ancora la battuta all’italiana scappando sul 5-1. Al quarto set point la russa chiude 6-1.

A questo punto la marchigiana chiede un medical timeout e si fa massaggiare la gamba sinistra. Il rientro in campo purtroppo è molto negativo per l’azzurra, che perde il servizio nel primo e nel terzo gioco. Sotto 3-0, Cocciaretto prova a reagire subito, recuperando uno dei due break di svantaggio, ma ancora nel settimo game cede la battuta alla russa, che si prende il break con un dritto potentissimo. Pavlyuchenkova chiude 6-2 e si qualifica per il terzo turno.