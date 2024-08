US Open 2024, chi può affrontare Sinner turno per turno. L’ottavo sarà duro con alta probabilità

Nonostante i 400 punti di Indian Wells persi, l’azzurro Jannik Sinner resta il numero 1 del ranking ATP e per questo sarà ovviamente accreditato della prima testa di serie nel tabellone principale degli US Open 2024 di tennis, per quanto concerne il torneo di singolare maschile, nel quale sarà inserito nella parte alta del main draw.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 1 del seeding, potrà ritrovare soltanto in finale Novak Djokovic (2) , mentre potrà incontrare uno tra Carlos Alcaraz (3) ed Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Casper Ruud.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero, nell’ordine, Ben Shelton, Tommy Paul, Holger Rune e Sebastian Korda, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, tra i quali Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, infine non incontrerà teste di serie nel primo e nel secondo turno.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno e secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra i quali gli italiani Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Jack Draper, Nicolas Jarry, Alexander Bublik, Alexei Popyrin, Francisco Cerundolo, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Jiri Lehecka.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Ben Shelton, Tommy Paul, Holger Rune e Sebastian Korda.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Casper Ruud.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Novak Djokovic.