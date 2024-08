US Open 2024, chi è il favorito? Le quote dei book-makers su Alcaraz, Sinner e Djokovic

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 26 agosto all’8 settembre gli US Open catalizzeranno l’attenzione degli appassionati. Nel tabellone maschile ci sono tre giocatori in prima fila: Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. L’altoatesino e lo spagnolo hanno ottenuto le vittorie Slam di questo 2024, mentre il serbo ha ritrovato smalto soprattutto nel successo olimpico di Parigi, dopo aver raggiunto la Finale a Wimbledon (sconfitto da Alcaraz).

Quali sono le quote dei book-makers rispetto ai favoriti di questo Major? Prendendo come riferimento SNAI, Sisal e GoldBet, il principale candidato al successo finale è Alcaraz. Lo spagnolo ha messo d’accordo, essendo quotato 2.25 da GoldBet, 2.50 da Sisal e 2.75 da SNAI.

Per quanto riguarda Sinner, il n.1 del mondo si presenta a questo torneo forte del successo del Masters1000 di Cincinnati, ma anche un po’ adombrato dalla vicenda doping di cui si è saputo solo pochi giorni fa. GoldBet lo dà come terzo favorito e quotato 3.00, mentre Sisal (2.75) e SNAI (3.50) lo considerano il secondo alle spalle del citato Alcaraz.

Parlando di Djokovic, il campione in carica di questo Slam è il secondo favorito per GoldBet (2.75), mentre è il terzo per Sisal (3.00) e SNAI (4.00). Da sottolineare come ci siano delle differenze tra questi tre giocatori e il primo degli altri possibili vincitori. Daniil Medvedev, a segno a New York nel 2021 e finalista l’anno passato, è quotato 6.00 secondo Sisal, 8.00 da GoldBet e addirittura 12.00 da SNAI. Alle sue spalle c’è il tedesco Alexander Zverev con le seguenti quotazioni: 15.00 per SNAI, 16.00 per Sisal e 16.00 per GoldBet.