US Open 2024, c’è Michelsen per Sinner; Bellucci, Arnaldi e Cobolli per il terzo turno. Paolini sfida Pliskova

Agosto si avvia verso la conclusione, mentre l’US Open è ancora alle sue battute iniziali. I campi di Flushing Meadows saranno caratterizzati dai secondi turni dei tornei maschili e femminili, con l’Italia che si gioca le migliori carte a propria disposizione. Prima tra tutte, Jannik Sinner.

Altro tennista di casa per il numero 1 al mondo; dopo Mackenzie McDonald, che lo ha fatto penare per un’ora prima di cucinarlo a fiamma alta, arriva Alex Michelsen, curiosamente compagno di doppio proprio dell’avversario di martedì notte. Il ventenne californiano è in un buon momento di forma, con la finale di Winston-Salem ed il secondo turno a Cincinnati, perso in maniera assai onorevole proprio con Sinner. Che, dopo il tanto vociare per la sua innocenza nel caso di doping, vuole pensare ora soltanto a giocare aprendo il programma del centrale. A chiuderlo invece ci pensa Carlos Alcaraz, che con Botic van de Zandschulp non ha mai patito particolari problemi.

In campo maschile match interessante il quarto match del Louis Armstrong, con Daniil Medvedev che affronterà l’imprevedibile Fabian Marozsan, mentre Hubert Hurkacz se la vedrà con l’eclettico Jason Thompson e Alex de Minaur avrà un compito alla portata con il finlandese Otto Virtanen. Mattia Bellucci vuole farsi la bocca con gli Slam e un successo su Christopher O’Connell gli permetterebbe di sfidare eventualmente Jannik Sinner al terzo turno; compito alla portata per Flavio Cobolli con Zizou Bergs, mentre Matteo Arnaldi dovrà tenere alta l’attenzione con Roman Safiullin.

Fra le donne Jasmine Paolini sarà la seconda del Louis Armstrong contro la ceca Karolina Pliskova, e numero 1 al mondo e qui finalista otto anni fa ma senza quella velocità di palla che l’aveva caratterizzata in passato. Per la numero 5 del seeding quindi una sfida possibile. Un po’ meno per Elisabetta Cocciaretto, pronta ad affrontare Anastasia Pavlyuchenkova. La numero 1 del tabellone Iga Swiatek deve rispondere ad Aryna Sabalenka, sul suo cammino la giapponese Ena Shibahara, mentre desta curiosità il derby statunitense tra Sofia Kenin e Jessica Pegula.