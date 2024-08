US Open 2024, cambia l’avversario di Zverev al primo turno. Entra un lucky loser

Forfait di Emil Ruusuvuori per gli US Open 2024 di tennis: il finlandese non sarà al via a New York e sarà dunque rimpiazzato da un lucky loser, che però poi tanto fortunato non è stato, dato che al primo turno l’avversario sarà il numero 4 del seeding, il tedesco Alexander Zverev.

Il sorteggio ha premiato un altro tennista teutonico, Maximilian Marterer, che dunque dovrà affrontare un derby: il tedesco era il numero 5 del seeding cadetto ed era uscito all’ultimo turno delle qualificazioni. Beffato nel sorteggio il russo Aslan Karatsev, che sarà il prossimo a subentrare in caso di un ulteriore forfait.

Questo derby teutonico si è già giocato soltanto una volta in passato, per giunta in Germania: l’unico precedente tra Marterer e Zverev, infatti, risale agli ottavi del torneo di Amburgo 2023, quando Zverev si impose in due set con lo score di 6-3 7-5 sulla terra battuta outdoor.