US Open 2024, Aryna Sabalenka e Coco Gauff vincono in rimonta e approdano agli ottavi di finale

Definito il quadro delle qualificate agli ottavi di finale della parte bassa del tabellone del singolare femminile degli US Open 2024. Vittorie in rimonta per Aryna Sabalenka e Coco Gauff. La bielorussa (n.2 del mondo) ha affrontato la russa Ekaterina Alexandrova (n.31 del ranking) e si è imposta in tre set sul punteggio di 2-6 6-1 6-2.

Dopo un brutto primo set, Sabalenka ha fatto vedere chi comanda e conquistato l’accesso agli ottavi di finale. Sul suo cammino ci sarà la belga Elise Mertens (n.35 WTA), a segno contro la statunitense Madison Keys (n.14 del ranking) sul punteggio di 6-7 (5) 7-5 6-4.

Sempre recuperando un set di ritardo, l’ha spuntata Gauff (n.3 del mondo). La statunitense, campionessa in carica, ha battuto l’ucraina Elina Svitolina (n.28 WTA) con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 e negli ottavi giocherà contro l’altra americana Emma Navarro (n.12 del ranking), uscita vittoriosa dal confronto con l’altra ucraina Marta Kostyuk (n.19 del mondo) per 6-4 4-6 6-3.

Da segnalare le affermazioni di Donna Vekic e di Qinwen Zheng, che si ritroveranno nel prossimo turno, replicando la Finale per l’oro alle Olimpiadi di Parigi. Vekic (n.24 del ranking) ha sconfitto la statunitense Peyton Stearns (n.47 WTA) per 7-5 6-4, mentre la cinese (n.7 del seeding) ha avuto nettamente la meglio della tedesca Jule Neimeier (n.101 del ranking) per 6-2 6-1.

Prosegue l’avventura della spagnola Paula Badosa (n.29 del mondo), a segno per 4-6 6-1 7-6 (8) contro la rumena Elena Gabriela Ruse (n.122 del ranking) e giocherà contro la cinese Yafan Wang (n.80 del mondo), vittoriosa per 6-4 3-6 6-1 contro la bielorussa Vika Azarenka (n.20 WTA).