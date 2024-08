US Open 2024: Angelica Moratelli al terzo turno di doppio insieme a Jaqueline Cristian

C’è un’italiana al terzo turno del torneo di doppio. Si tratta di Angelica Moratelli, classe 1994 di Trento attualmente numero 74 del ranking WTA di specialità (in pratica è la numero 3 italiana dopo Jasmine Paolini e Sara Errani). Per lei funziona l’accoppiata con la rumena Jaqueline Cristian, dopo che nelle scorse settimane aveva fatto coppia con l’americana Sabrina Santamaria.

Un percorso, quello della trentina, che nel 2024 è passato dalla costruzione della classifica soprattutto legata ai WTA 125 e ai tornei di maggiore fascia in quota ITF. Presentatasi a New York con la già citata Cristian, ha dovuto subito affrontare le teste di serie numero 15, la norvegese Ulrikke Eikeri e l’estone Ingrid Neel.

Ebbene, qui è arrivata una vittoria piuttosto a sorpresa, ma convincente, per il duo italo-rumeno per 6-3 6-4. Sullo slancio, quest’oggi si sono imposte sul duo composto dalla croata Petra Martic e dall’americana Shelby Rogers, con quest’ultima in procinto di terminare la propria carriera. Anche in questo caso 6-3 6-4.

Le due ora se la vedranno potenzialmente con la coppia numero 1 del seeding, quella formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, ammesso che queste battano nella giornata di domani l’altra USA Catherine Harrison e la veterana polacca Alicja Rosolska.