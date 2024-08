US Open 2024, amara sconfitta per Lorenzo Musetti. L’azzurro cede in quattro set a Nakashima

Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti nello US Open 2024. Il tennista toscano si è arreso al terzo turno all’americano Brandon Nakashima in quattro set con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 7-6 dopo tre ore e tredici minuti di gioco. Una sconfitta decisamente amara per Musetti, soprattutto per aver sprecato nel quarto set un doppio break di vantaggio. Dall’altra parte, invece, grande prova di Nakashima, che sta vivendo una settimana da sogno a New York e che per la prima volta si è spinto agli ottavi nello Slam di casa.

Sono diciassette gli ace messi a referto da Nakashima, che ha vinto il 77% dei punti quando ha servito la prima. L’americano ha chiuso anche con 49 vincenti contro i 30 dell’azzurro, che ha commesso più errori non forzati (37 contro 30). Pesano tantissimo su Musetti i 5 doppi falli, quattro dei quali nel solo quarto set e che hanno propiziato ulteriormente la rimonta dell’americano.

Nakashima è scatenato ad inizio partita. A suon di vincenti strappa per due volte la battuta a Musetti e nei suoi turni di servizio non concede nemmeno un quindici all’azzurro. Il risultato è il 4-0 con cui comincia la sfida e che porta poi al 6-2 con cui lo statunitense va a prendersi la prima frazione.

Completamente diverso l’inizio del secondo set, perchè questa volta è Musetti a partire forte. Il toscano si procura due palle break nel secondo gioco, che vengono annullate entrambe da Nakashima, ma sulla terza ecco che l’americano deve capitolare. Il break iniziale è decisivo, anche perchè Musetti annulla una palla del controbreak nel quinto gioco, andando a chiudere il set in suo favore per 6-3.

Grande equilibrio in avvio di terzo set, dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Musetti illumina la scena con alcuni colpi ad effetto e si procura due palle break nel settimo game, ma entrambe vengono annullate da un solido Nakashima. Da quell’essere sotto 15-40 l’americano infila sette punti consecutivi ed è lui ad avere poi tre palle break consecutive nell’ottavo gioco. Sulla seconda Nakashima trova il rovescio vincente e scappa via in maniera definitiva, vincendo il set per 6-3 e riportandosi avanti nell’incontro.

Sotto due set a uno, Musetti parte fortissimo nel quarto parziale. Il toscano trova il break nel secondo gioco e poi nel quarto strappa a zero il servizio all’americano, portandosi sul 4-0. Sembra un set finito ed invece succede l’impensabile. Nakashima prima recupera uno dei due break di svantaggio, poi Musetti regala all’americano un altro break nel settimo gioco, commettendo tre doppi falli di fila. Il toscano ha subito una palla break nell’ottavo game per ristabilire il vantaggio, ma il nastro è amico di Nakashima, che pareggia sul 4-4. Il nono gioco è tesissimo e Musetti annulla una delicatissima palla break con un gran dritto incrociato. Nei turni di servizio dell’americano non si gioca e si va al tie-break. Nakashima scappa subito sul 3-0 ed è un vantaggio che lo statunitense difende, andando a chiudere sul 7-4 e qualificandosi per gli ottavi.