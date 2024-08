US Open 2024: Alexander Bublik primo giocatore a uscire di scena tra le teste di serie

La prima parte della giornata iniziale agli US Open, in quel di Flushing Meadows (New York), regala già particolari emozioni. In particolare, immancabile arriva il numero legato alla prima testa di serie a uscire nel tabellone maschile. Questa volta l’onore al contrario spetta ad Alexander Bublik, anche se il kazako ha trovato uno dei peggiori avversari possibili fuori dalle teste di serie.

Per lui, infatti, la sconfitta arriva in cinque set contro il cinese Juncheng Shang, che per qualcuno è noto anche come Jerry Shang. Poteva anche essere un successo, per come si stavano mettendo le cose, per il numero 27 del seeding, e invece arriva un 6-4 3-6 5-7 6-3 6-4 a favore del diciannovenne pechinese.

A livello Slam, in sostanza, si chiude così una stagione sfortunata per Bublik, mai davvero in grado di tirar fuori il meglio negli Slam in quello che poteva essere il suo miglior anno: non è giunto in alcuna occasione oltre il terzo turno, quello raggiunto a Wimbledon con eliminazione al cospetto dell’USA Tommy Paul.

Per Shang, di contro, su tre partecipazioni a un tabellone principale Slam nel 2024 arrivano altrettanti superamenti del turno d’esordio. Si è infatti spinto fino al terzo turno agli Australian Open (fermato da Carlos Alcaraz, con annesso ritiro) e al secondo a Wimbledon, dove il bulgaro Grigor Dimitrov gli ha rimontato i due set di vantaggio che aveva guadagnato.