Tuffi, Tocci/Marsaglia provano a sognare il podio olimpico nel sincro dai tre metri

Dopo aver sfiorato il bronzo con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, l’Italia dei tuffi si gioca un’altra carta da medaglia sempre dal trampolino dai tre metri. Nella gara del sincro maschile, infatti, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia partono con l’obiettivo di salire sul podio e centrare una medaglia che sarebbe storica per i colori azzurri, visto che sarebbe la prima volta per un duo italiano in questa gara.

Chiaramente servirà la prestazione perfetta a Tocci/Marsaglia, con magari anche un po’ di aiuto dalla concorrenza. A Doha a febbraio è arrivato uno straordinario argento, ma il punteggio di 384,24 potrebbe non bastare per salire sul podio, con gli azzurri che dovranno avvicinare il muro dei 400 punti o almeno dei 390.

Ovviamente la coppia favorita per la medaglia d’oro sarà quella cinese. Long Daoyi e Wang Zongyuan vanno a caccia della quarta medaglia d’oro per la Cina in questa edizione dei Giochi.

Alle spalle della Cina, la principale candidata alla medaglia è la Gran Bretagna con la coppia composta Jack Laugher ed Anthony Harding. La lotta per salire sull’ultimo gradino è davvero serratissima. Il Messico, con i suoi coefficienti altissimi, fa paura e la coppia Juan Celaya Hernandez/Osmar Olvera Ibarra fa paura; ma attenzione anche agli americani Tyler Downs e Greg Duncan.

Questa è anche l’unica gara che può portare una coppia francese sul podio, con Jules Boyer e Alexis Jandard che possono sognare la medaglia. Insieme a loro anche gli ucraini Oleg Kolodiy e Danylo Konovalov e soprattutto gli spagnoli Adrian Abadia/Nicolas Garcia Boissier. Tocci e Marsaglia sono avvisati e sanno che avranno bisogno della gara della vita.