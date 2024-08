Tuffi, Marsaglia accede alle semifinali dai tre metri alle Olimpiadi. Tocci sbaglia ed è eliminato

Eliminatoria agrodolce per l’Italia nei tre metri maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ci sarà, infatti, solamente un azzurro in semifinale ed è Lorenzo Marsaglia, che si piazza al settimo posto e ha sicuramente l’ambizione di ottenere anche la qualificazione per la finale. Purtroppo si ferma subito il cammino di Giovanni Tocci, che ha gettato al vento il passaggio del turno negli ultimi due tuffi, concludendo ventiduesimo.

A dominare sono stati ovviamente i cinesi Wang Zongyuan e Xie Siyi, unici a sfondare il muro dei 500 punti. Una gara straordinaria quella di Wang (530.65), con sei tuffi tutti sopra gli 80 punti e dove spiccano un triplo e mezzo ritornato raggruppato da 88.40 ed un quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 95.00. Alle sue spalle il connazionale Xie (509.60) anche lui con un esaltante quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 96.90.

Terzo e quarto posto per i britannici Jack Laugher (468.30) e Jordan Christopher Houlden (448.20). Quinto, invece, il messicano Osmar Olvera Ibarra (444.15) davanti al francese Jules Bouyer (407.30).

Una qualifica solida per Lorenzo Marsaglia, che potrebbe poi alzare i coefficienti tra semifinale ed eventuale finale. Il romano ha concluso con il punteggio di 405.05. Bene soprattutto con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (73.50) e poi anche con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (71-40).

Purtroppo giornata da dimenticare per Giovanni Tocci. Il calabrese era tranquillo dopo quattro tuffi, ma ha poi completamente sbagliato il doppio e mezzo rovesciato (27.00). L’ultima speranza era con il triplo e mezzo ritornato raggruppato, ma l’azzurro ha sbagliato anche quello (42.50).