Tuffi, 4° posto senza rimpianti per Tocci/Marsaglia a Parigi 2024. La Cina vince faticando

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia concludono al quarto posto una meravigliosa finale del sincro maschile dai tre metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una gara entusiasmante e che ha visto la Cina conquistare la medaglia d’oro, ma con il Messico e la Gran Bretagna che hanno messo grande paura alla coppia asiatica. Long/Wang regalano il terzo titolo alla Cina in questa edizione dei Giochi, ma Celaya Hernandez/Olvera Ibarra sono veramente arrivati ad un soffio dal conquistare uno straordinario oro, con i giudici che sono stati un po’ stretti con i messicani.

La vittoria è andata a Long Daoyi/Wang Zongyuan, che hanno concluso con 446.10 punti. Una gara con qualche errori in entrata sia nel doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (79.56) e con l’uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti (77-70). Nel triplo e mezzo ritornato sono poi arrivati 85.68 punti, chiudendo alla fine con un quadruplo avanti raggruppato da 95.76.

Un argento favoloso per i messicani Celaya Hernandez/Olvera Ibarra, ma c’è anche il rimpianto per una medaglia d’oro che poteva davvero arrivare. I giudici sono stati davvero molto stretti con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato (84.36) e poi in un meraviglioso doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 94.77 e che probabilmente meritava di più.

Gara fenomenale anche per i britannici Jack Laugher/Antonhy Harding (438.15), che hanno messo grandissima paura anche loro ai cinesi, ottenendo 85.41 con il doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti e poi un fantastico quadruplo e mezzo avanti raggruppato (94.62).

Solamente applausi per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Gli azzurri sono stati protagonista di una finale di altissimo livello, sfondando il muro dei 400 punti (403.05), avvicinando anche il loro record. Spettacolare il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti (82.62), chiudendo poi con un triplo e mezzo ritornato raggruppato (74.46) e poi con un quadruplo e mezzo avanti raggruppato (74.10), che potevano essere anche un po’ più pagati dai giudici.

Quinto posto per i francesi Bouyer/Jandard (369.30) davanti agli spagnoli Abadia/Garcia Boissier (361.62), agli ucraini Kolodiy/Konovalov (348.27) e agli americani Downs/Duncan (346.08).