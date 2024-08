Tour de l’Avenir 2024: Michael Leonard si aggiudica la cronometro di apertura, nono Widar

Parla canadese la prima tappa del Tour de l’Avenir 2024: una cronometro individuale di 7.1 chilometri in quel di Sarrebourg. Ad imporsi è Michael Leonard, corridore della Ineos Grenadiers, che ha chiuso la prova con il tempo di 7’59” alla media di 53.337 km/h.

Seconda piazza per il britannico Joseph Blackmore a 7” di ritardo, terzo è lo svedese Jakob Soederqvist. Nella top-10 due dei grandi favoriti per la classifica generale: Jarno Widar ed Antonio Morgado. In casa Italia il migliore è Florian Kajamini, 34mo.