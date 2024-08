Tour de l’Avenir 2024, colpo doppio per Henrik Pedersen! Il danese vince la seconda tappa e veste la maglia gialla

Nella prima tappa in linea al Tour de l’Avenir 2024 arriva subito la fuga, ma il nome del vincitore è di rango, visto che ad esultare sul traguardo di Ronchamp-Champagney è Henrik Pedersen. Il danese, campione europeo under 23 in carica, fa un colpo doppio di assoluto prestigio: successo di giornata e maglia di leader della classifica generale. Una vittoria arrivata al termine di uno sprint a tre in cui il gioiello classe 2004 non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Gal Glivar (Slovenia) e Tim Rex (Belgio), rispettivamente secondo e terzo.

Subito dopo il via ufficiale sono partiti gli scatti, con Pedersen molto attivo e volenteroso di portar via l’attacco giusto. Tanta forza di volontà e tanta gamba per il danese, al quale si sono accodati Tim Rex, Gal Glivar, Yoan Morin e Baptiste Troja (Francia). Il quintetto ha subito trovato l’accordo ed il benestare del gruppo, arrivando rapidamente ad avere quasi cinque minuti di vantaggio.

Dietro la situazione è stata presa con cautela, nonostante davanti ci fossero corridori di indubbia qualità. Dopo la prima parte di giornata, decisamente più semplice, sono arrivate le tre salite, ma il plotone faticava a recuperare. Sulle pendenze arcigne del Col des Croix si sono staccati dalla testa i due transalpini, con il terzetto rimasto che è entrato negli ultimi venti chilometri con più di tre minuti di margine da gestire.

All’imbocco del Col de la Chevestraye c’è stato il forcing del gruppo, ma davanti hanno continuato a collaborare ed ormai il divario da recuperare era troppo ampio. Si sono così andati a giocare in tre la vittoria in una volata ristretta, letteralmente dominata da Pedersen. Il campione europeo under 23 in carica completa così un colpo doppio pesantissimo: vittoria di tappa e maglia gialla.

Ieri infatti lo scandinavo aveva portato a casa un’ottima settima piazza nella cronometro, ad appena 11″ dal vincitore. Oggi il gruppo, comunque ridotto ad una trentina di unità, è arrivato staccato di 1’09”, regolato nella volata per il quarto posto dal britannico Matthew Brennan. Il migliore degli azzurri è stato Pietro Mattio, che ha chiuso in 17ma posizione. Per Pedersen in generale vantaggio di 29″ su Glivar e 41″ su Rex, con il Tour de l’Avenir che tornerà domani con un’altra tappa decisamente interessante.