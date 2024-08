Tour de France femminile, Cédrine Kerbaol piazza la stoccata vincente. Niewiadoma maglia gialla

Cédrine Kerbaol ha vinto di forza la sesta tappa del Tour de France femminile, una frazione decisamente impegnativa di 159 km da Remiremont a Morteau. La francese ha attaccato lungo l’ultimo GPM di giornata, ovvero il terza categoria di Cote des Fris (1,8 km al 6,7% di pendenza media). Soltanto Pauliena Rooijakkers (AG Insurance Quick-Step) è riuscita a contenere l’attacco della transalpina, salvo poi staccarsi in discesa.

La portacolori del CERATIZIT-WNT Pro Cyling Team si è imposta con un vantaggio di ventuno secondi nei confronti del gruppetto regolato dall’olandese Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) davanti alla tedesca Liane Lippert (Movistar Team). In quel drappello era presente la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing), leader della classifica generale.

Niewiadoma conserva la maglia gialla, ma ora ha un margine di appena 16” su Kerbaol, mentre la statunitense Kristen Faulkner è a 19” e l’olandese Puck Pieterse a 22”. L’olandese Demi Vollering è nona a 1’19”. Gaia Realini è la migliore italiana in graduatoria: l’alfiera della Lidl-Trek è 14ma a 1’44”, appena davanti a Marianne Vos (15ma a 1’53”).

Domani è in programma la settima tappa: 166 km da Champagnole a Le Grand-Bornand, arrivo in salita (8,2 km la 4,7%) dopo aver affrontato Col de la Croix de la Sierra, Cote de Bois d’Arlod, Cote de Cercler e Col de Saint-Jean-de-Sixt. Domenica la grande chiusura con l’arrivo in cima all’Alpe D’Huez, dove conosceremo la vincitrice della Grande Boucle.