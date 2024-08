Tiro con l’arco, Nespoli e Rebagliati chiamati ad un’impresa per andare a medaglia nel Mixed Team olimpico

Servirà una grande impresa a Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati per salire sul podio quest’oggi nel Mixed Team di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La coppia mista italiana, testa di serie numero 9 in base ai risultati del ranking round, è capitata infatti in una zona di tabellone esplosiva con un primo turno impegnativo contro la Francia ed un possibile quarto di finale contro la Corea del Sud.

Gli Azzurri se la vedranno stamattina al debutto con i padroni di casa Baptiste Addis e Lisa Barbelin (scelta in extremis al posto di Amelie Cordeau) in un match subito particolarmente delicato, per poi incrociare eventualmente ai quarti i fenomeni Lim Sihyeon e Kim Woojin, dominatori assoluti del ranking round e favoriti d’obbligo per la vittoria finale.

Il binomio coreano prima dovrà però superare lo scoglio rappresentato dagli ostici taiwanesi Lei Chien-Ying e Tai Yu-Hsuan, che proveranno a mettere in difficoltà la formazione più accreditata verso la medaglia d’oro a cinque cerchi in questo format introdotto per la prima volta nell’ultima edizione di Tokyo 2021 (in quel caso la Corea del Sud trionfò con An San e Kim Je Deok).

Italia reduce da una splendida medaglia di bronzo nella gara a coppie miste dei Mondiali di Berlino 2023, in cui c’era Tatiana Andreoli (assente a Parigi, per la mancata qualificazione del terzetto femminile) ad affiancare il vice-campione olimpico individuale in carica Nespoli. Possibili candidare a raggiungere la finale dall’altra parte del tabellone Messico, Stati Uniti, Germania e Turchia.