Tiro con l’arco, Nespoli e Rebagliati annichiliscono la Francia agli ottavi alle Olimpiadi: ora la Corea del Sud!

Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati conquistano i quarti di finale nella prova mista di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. I due azzurri hanno schiantato la Francia (Lisa Barbelin, Baptiste Addis) con un secco 6-0, ammutolendo il pubblico della Esplanade des Invalides e garantendosi così la sfida questo pomeriggio alle 14.34 alla fortissima Corea del Sud (Lim Sihyeon e Kin Woojin) che ha superato 5-4 Cina Taipei. Servirà un’impresa.

A fare la differenza inizialmente è stato il pazzesco rendimento di Chiara Rebagliati: quattro 10 piazzati nelle prime quattro frecce. Il primo set vinto per 38-37 dagli azzurri è arrivato grazie a due 10 da parte della ligure delle Fiamme Ore e due 9 del veterano di Voghera.

Nel secondo parziale gli azzurri hanno alzato ulteriormente i loro standard, con Rebagliati che ha tirato giù altri due 10 e Nespoli che ha piazzato un 10 e un 9 per vincere il parziale con il punteggio di 39-36. Nel terzo set l’arciera di Savona è leggermente calata con un 8 e un 9, ma ci ha pensato Mauro con il 9 iniziale e soprattutto il 10 finale per superare i francesi per 36-35 e spedirci direttamente ai quarti di finale.