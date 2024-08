Tiro con l’arco, Mauro Nespoli batte il canadese Peters e raggiunge i quarti di finale alle Olimpiadi

Mauro Nespoli prosegue la sua avventura nel torneo individuale maschile di tiro con l’arco e si qualifica per i quarti di finale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’argento di Tokyo, dopo aver superato nei giorni scorsi i primi due turni eliminatori, si è imposto stamattina sul canadese Eric Peters con il punteggio di 6-2 restando in corsa per la zona medaglie.

La punta di diamante del movimento azzurro ha sfruttato un avvio a rilento del vice-campione del mondo in carica, aggiudicandosi nettamente il primo set per 28-23 e prendendo subito il comando delle operazioni. La reazione di Peters non si è fatta attendere, ma Nespoli ha saputo rispondere colpo su colpo ai 10 del nordamericano riuscendo ad impattare la volée con uno score perfetto (30-30).

Il botta e risposta tra i due è proseguito anche nel terzo set (28-28, con un ultimo 10 di riga dell’italiano), con il 36enne nativo di Voghera che ha portato a casa un altro punto prezioso restando avanti sul 4-2. Spalle al muro, Peters ha concesso nuovamente qualcosa nella quarta volée e Nespoli ne ha approfittato mettendo a segno un solido 29 che gli ha regalato i due punti della vittoria.

Ai quarti il campione olimpico a squadre di Londra 2012 troverà il fenomeno sud coreano Lee Woo Seok, autore di una prestazione formidabile in mattinata (30-29-30-30 i suoi punteggi nei vari parziali) nell’ottavo contro il cinese Wang Yan.