Tiro a volo, Tammaro Cassandro in corsa per la finale nello skeet. Rossetti quasi fuori

Si chiude in chiaroscuro per l’Italia la prima giornata dedicata alle qualificazioni dello skeet maschile del tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024: Tammaro Cassandro è nel gruppetto al secondo posto, in piena corsa per la finale, mentre Gabriele Rossetti è nel quartetto in decima posizione, ad un solo piattello dalla quota virtualmente utile per disputare lo shoot-off per l’ultimo atto.

Un solo tiratore quest’oggi totalizza 75/75: si tratta dello statunitense Vincent Hancock, perfetto nelle tre serie che caratterizzano questa prima giornata. Alle sue spalle un quartetto a quota 74/75 in cui è presente anche Tammaro Cassandro: l’azzurro rompe i primi 64 piattelli, poi manca il quindicesimo bersaglio della terza serie.

Assieme all’italiano ci sono l’altro statunitense Conner Lynn Prince, il taiwanese Lee Meng Yuan ed il padrone di casa transalpino Eric Delaunay. Segue un altro quartetto al sesto posto, l’ultimo utile per l’ingresso in finale, a quota 73/75, composto dal tedesco Sven Korte, dal ceco Jakub Tomecek, dal greco Efthimios Mitas e dal peruviano Nicolas Pacheco Espinosa.

Ancora un quartetto a quota 72/75, che comprende l’altro italiano in gara, Gabriele Rossetti: l’azzurro paga la prima serie da 22/25, con 3 errori nei primi 17 piattelli, poi fa 58/58 nel resto della giornata. Con lui al decimo posto ci sono lo svedese Stefan Nilsson, il greco Charalambos Chalkiadakis, ed il norvegese Erik Watndal.