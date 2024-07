Tiro a volo, Silvana Stanco arpiona l’argento alle Olimpiadi! Storico oro per il Guatemala

Si tinge d’argento la fossa olimpica azzurra: ai Giochi di Parigi 2024 Silvana Maria Stanco è seconda nel trap femminile, battuta soltanto dalla guatemalteca Adriana Ruano Oliva, mentre completa il podio l’australiana Penny Smith, medaglia di bronzo.

Titolo storico per il Guatemala: si tratta del primo oro olimpico assoluto del Paese centramericano, che arriva ad un giorno dal bronzo centrato nel trap maschile da Jean Pierre Brol Cardenas. In precedenza la sola medaglia olimpica della Nazione era stato l’argento di Erick Barrondo a Londra 2012 nella 20 km di marcia.

La giornata odierna, però, è altrettanto importante anche per l’Italia, che torna a centrare una medaglia al femminile nel trap a distanza di 12 anni, ovvero dall’oro di Jessica Rossi, oggi nona, olimpionica a Londra 2012. Stanco, che fu quinta a Tokyo 2020, oggi, invece, si prende la piazza d’onore.

Praticamente la finale non ha storia, con la tiratrice guatemalteca che fin da subito prende un buon margine, tanto che nel duello finale con l’azzurra chiude i conti dopo il piattello numero 46, andando sul 43-37 quando all’italiana mancavano solo 5 bersagli da colpire (l’azzurra sparava per seconda).

Sciolta la tensione una volta raggiunta l’aritmetica vittoria, la centramericana manca due piattelli consecutivi, chiudendo alla fine a quota 45/50, soglia che vale comunque il nuovo record olimpico, mentre Silvana Maria Stanco si mette al collo l’argento a quota 40/50.

Medaglia di bronzo per l’australiana Penny Smith, entrata in finale dopo aver vinto lo shoot-off che metteva in palio l’unico posto ancora disponibile per l’ultimo atto ed alla fine terza a quota 32/40. Resta ai piedi del podio, invece, la spagnola Mar Molne Magrina, eliminata in quarta posizione a quota 27/35.

Quinto posto per l’altra iberica giunta in finale, Fatima Galvez, esclusa con lo score di 23/30, infine la prima tiratrice ad essere esclusa nel corso della finale è la cinese Wu Cuicui, eliminata al sesto ed ultimo posto col punteggio di 17/25.