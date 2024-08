Tiro a volo, l’oro nello skeet misto salva il bilancio alle Olimpiadi. Silvana Stanco quasi perfetta

Quella che poteva sembrare un’edizione dei Giochi praticamente identica a quella precedente per il tiro a volo azzurro, nell’ultima giornata di gare ha cambiato volto ed è diventata, in fin dei conti positiva, sebbene le attese della vigilia fossero, per quanto possibile, ancora superiori.

Gli olimpionici Gabriele Rossetti e Diana Bacosi sono si sono riscattati dopo essere rimasti esclusi dalle finali individuali e sono saliti sul gradino più alto del podio nello skeet a coppie miste, diventando i primi olimpionici della storia in questa specialità.

Pesante anche l’argento nel trap femminile di Silvana Stanco, con l’Italia che è tornata a centrare una medaglia al femminile nel trap a distanza di 12 anni, ovvero dall’oro di Jessica Rossi, olimpionica a Londra 2012. Stanco, alla seconda Olimpiade (fu quinta a Tokyo 2020), si è presa la piazza d’onore confermando il feeling con i Giochi.

Menzione speciale, infine, per Tammaro Cassandro, anch’egli alla seconda finale centrata in due partecipazioni ai Giochi: dopo il sesto posto di Tokyo 2020, a Parigi 2024 l’azzurro resta ai piedi del podio, finendo quarto. Ancora una volta per le medaglie è mancato un piccolo step in più.