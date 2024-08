IL GIORNO DEI CAMPIONI! Gli olimpionici Bacosi/Rossetti piegano i fenomeni americani e conquistano l’oro nello skeet misto!

Diana Bacosi e Gabriele Rossetti si riscattano dopo essere rimasti esclusi dalle finali individuali e salgono sul gradino più alto del podio a Parigi 2024 nello skeet a coppie miste, diventando i primi olimpionici della storia in questa specialità. Argento agli Stati Uniti con Austen Jewell Smith e Vincent Hancock, bronzo alla Cina con Jiang Yiting e Lyu Jianlin.

Finale al cardiopalma quella contro gli statunitensi, con gli azzurri sempre in vantaggio, ma con gli USA sempre lì, pronti a mettere pressione, restando comunque col fiato sul collo degli italiani. Bacosi e Rossetti partono meglio, avvantaggiandosi per 8-7 nella prima serie, ma il livello è altissimo, e la seconda batteria mostra la perfezione, con l’8-8.

Piccolo tentennamento per Bacosi nella terza serie, con l’Italia a 7/8, ma Smith non ne approfitta e gli azzurri restano in vantaggio di un piattello. Nella quarta batteria ancora Smith fa 3/4 e la coppia italiana, invece, ne approfitta: 8/8 e doppio piattello di vantaggio dopo due terzi di gara sul 31-29.

Bacosi fa 3/4 nella quinta serie, ma tra gli statunitensi questa volta è Hankock a sbagliare a sua volta (unico errore di giornata, qualificazioni incluse) e l’Italia resta a vanti di due bersagli. Nell’ultima batteria gli USA sparano per primi e mettono pressione agli azzurri facendo 8/8.

Servono almeno 7 piattelli all’Italia per vincere, con 6/8 si va allo shoot-off: Rossetti sbaglia subito (unico errore di giornata anche per lui, sempre qualificazioni incluse), ma sugli ultimi sei bersagli gli azzurri sono perfetti e vanno a vincere per 45-44 (8-7, 8-8, 7-7, 8-7, 7-7, 7-8), conquistando la medaglia d’oro.

Elevatissimo il tasso tecnico ammirato quest’oggi: considerando anche le qualificazioni, Rossetti ed Hancock chiudono la prova con 98/99 (75+23 per entrambi), mentre Bacosi si attesta a 96/99 (74+22) e Smith a 94 (73+21). A fare la differenza, in finale, è proprio l’errore in più della statunitense rispetto all’azzurra.

Nella finale per il bronzo la Cina di Jiang Yiting e Lyu Jianlin la spunta al culmine di una sfida tiratissima al termine dei 48 piattelli regolamentari sull’India di Maheshwari Chauhan e Anant Jeet Singh Naruka, sconfitta per 44-43 (8-7, 5-6, 7-7, 8-7, 8-8, 8-8 gli score delle sei serie).