Tiro a volo, Tammaro Cassandro resta ai piedi del podio nello skeet alle Olimpiadi

Dopo il sesto posto di Tokyo 2020, ancora una volta il podio olimpico resta stregato per Tammaro Cassandro, che entra nuovamente in finale a Parigi 2024, ma questa volta si ferma al quarto posto nello skeet maschile del tiro a volo. Quarto oro per lo statunitense Vincent Hancock, che da Pechino 2008 non ha vinto solo a Rio 2016, quando si impose Gabriele Rossetti, oggi settimo.

Hancock sfiora il record olimpico di 59/60, da lui stesso stabilito a Tokyo 2020, e vince per 58-57 sul connazionale Conner Lynn Prince, che cede il passo proprio nella serie del duello conclusivo, alla quale erano arrivati entrambi a quota 48/50.

Medaglia di bronzo per il taiwanese Lee Meng Yuan, che con 45/50 sale sul gradino più basso del podio, ai piedi del quale resta l’azzurro Tammaro Cassandro, quarto a quota 36/40, beffato dall’asiatico per un piattello. Cassandro era partito molto bene, mancando il primo piattello al 20° bersaglio.

Dopo le prime due eliminazioni i primi quattro della classifica arrivano tutti con 29/30, poi l’azzurro manca un piattello e risente psicologicamente dell’accaduto, commettendo a ruota altri due errori e scivolando così fuori dal podio. Quinto lo svedese Stefan Nilsson con 27/30, sesto il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa con 17/20.