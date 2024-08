Tiro a volo, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti in finale per l’oro nello skeet misto alle Olimpiadi!

L’ultima finale del tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024 avrà come protagonista l’Italia: nelle qualificazioni della nuova specialità in programma, lo skeet a coppie miste, Italia 1 di Diana Bacosi e Gabriele Rossetti approda alla sfida per l’oro, mentre Italia 2 di Martina Bartolomei e Tammaro Cassandro si classifica quinta.

Primo posto e, ovviamente, record olimpico delle qualificazioni, nonché record del mondo eguagliato, per Italia 1 di Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, che chiude a quota 149/150 (74/75 per Bacosi, perfetto Rossetti), ed in finale per l’oro se la vedrà con Stati Uniti 1 di Austen Jewell Smith e Vincent Hancock, seconda a quota 148/150 (73/75 per Smith, perfetto Hancock).

La sfida per il bronzo, invece, sarà affare tra la Cina di Jiang Yiting e Lyu Jianlin e l’India di Maheshwari Chauhan e Anant Jeet Singh Naruka, coppie che chiudono appaiate a quota 146/150 e che quindi, prima della finale, si sfideranno anche nello shoot-off che assegnerà il terzo posto nelle qualificazioni, potendo così sparare per prima nella serie d’apertura del duello per il terzo posto.

Chiude al quinto posto, prima coppia esclusa dalla lotta per le medaglie, invece, Italia 2 di Martina Bartolomei e Tammaro Cassandro, che però arriva a due piattelli dalle coppie che si giocheranno il gradino più basso del podio, attestandosi a quota 144/150: 70/75 per Bartolomei, non basta il 74/75 di Cassandro.