Tiro a segno, Yang Jiin beffa allo shoot-off Camille Jedrzejewski nella pistola sportiva alle Olimpiadi

Non bastano le 10 serie regolamentari, ma serve lo shoot-off per decretare la vincitrice della finale della pistola sportiva da 25 metri femminile del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024, specialità nella quale non si erano qualificate azzurre ai Giochi.

L’oro va alla sudcoreana Yang Jiin, che batte alla serie di spareggio per 4-1 la padrona di casa francese Camille Jedrzejewski dopo che entrambe avevano chiuso le 10 batterie regolamentari a quota 37/50, presentandosi appaiate già all’ultima serie con 33/45.

Anche la medaglia di bronzo viene assegnata allo shoot-off: la magiara Veronika Major e l’indiana Manu Bhaker, arrivano appaiate a quota 28/40 ed allo spareggio la spunta l’ungherese, che sale sul gradino più basso del podio venendo poi eliminata a quota 31/45.

Quinta posizione per la cinese Zhao Nan, fuori a quota 23/35, davanti all’iraniana Haniyeh Rostamiyan, sesta con 19/30. Settimo posto per la vietnamita Thu Vinh Trinh, eliminata con 16/25, infine termina ottava ed ultima la statunitense Katelyn Morgan Abeln, uscita di scena a quota 5/20.