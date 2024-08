Tiro a segno, l’elvetica Chiara Leone vince l’oro nella carabina 3 posizioni alle Olimpiadi

Nella finale della carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile del tiro a segno delle Olimpiadi di Parigi 2024 si impone l’elvetica Chiara Leone, che supera la statunitense Sagen Maddalena, d’argento, e la cinese Zhang Qiongyue, di bronzo. Non c’erano azzurre al via nell’ultimo atto dopo l’eliminazione di Barbara Gambaro, avvenuta ieri al termine delle qualificazioni col 23° posto.

Oro e titolo, con nuovo record olimpico, per la svizzera Chiara Leone, che si impone con 464.4, incrementando di mezzo punto lo score con cui aveva vinto la connazionale Nina Christen a Tokyo 2020. Piazza d’onore per la statunitense Sagen Maddalena, seconda a quota 463.0, la quale in precedenza aveva vinto lo shoot-off per la medaglia d’argento eliminando la cinese Zhang Qiongyue, dato che entrambe si erano attestate a quota 452.9 a due tiri dal termine.

Resta ai piedi del podio la norvegese Jeanette Hegg Duestad, esclusa in quarta posizione con 442.5, davanti all’austriaca Nadine Ungerank, eliminata in quinta piazza con 432.1. Sesto posto per la polacca Natalia Kochanska, fuori con 418.5, mentre le prime ad uscire di scena in finale erano state la mongola Yesugen Oyunbat, settima con 407.6, e la danese Stephanie Laura Scurrah Grundsoee, ottava a quota 406.4.