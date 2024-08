Tiro a segno, Massimo Spinella terzo dopo la prima ripresa delle qualificazioni della pistola automatica alle Olimpiadi

Chi ben comincia è a metà dell’opera: alle Olimpiadi di Parigi 2024 per il tiro a segno si è aperta l’ultima gara del programma, quella della pistola automatica da 25 metri maschile, con le qualificazioni che al termine della prima ripresa vedono Massimo Spinella issarsi in terza posizione. Attardato Riccardo Mazzetti, 18°.

Davanti a tutti si piazza, con margine, il sudcoreano Cho Yeongjae, il quale chiude a quota 297/300 ed è in linea per stabilire il nuovo record del mondo delle qualificazioni, attualmente fissato a quota 593/600. Alle sue spalle due tiratori si attestano a quota 294.

Il cinese Li Yuehong è secondo grazie ad un maggior numero di mouche, 16 contro 13, rispetto all’azzurro Massimo Spinella, terzo ed in piena corsa per l’accesso all’ultimo atto. Nelle serie da 8″ l’azzurro fa 100/100, mentre in quelle da 6″ e 4″ chiude a quota 97/100.

Alle spalle dell’azzurro la classifica è cortissima e ben sei tiratori si attestano a quota 293: l’altro cinese Wang Xinjie (18x), l’indiano Vijayveer Sidhu (14x), il kazako Nikita Chiryukin (12x), l’altro indiano Anish Anish (11x), l’ucraino Pavlo Korostylov (9x) ed il padrone di casa transalpino Clement Bessaguet (7x).

Quasi fuori dai giochi, invece, l’altro azzurro in gara, Riccardo Mazzetti, che termina 18° su 29 tiratori al via con lo score di 289/300 (8x). Alle ore 13.00 prenderà il via la seconda ripresa, con Mazzetti inserito nella seconda batteria e Spinella nell’ultima, che comprenderà i primi 7 della graduatoria.