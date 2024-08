Tiro a segno, l’Italia torna sul podio alle Olimpiadi: il bottino avrebbe potuto essere ancor più ricco…

L’Italia del tiro a segno è tornata sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver mancato l’appuntamento con la medaglia a Tokyo 2020: nella pistola ad aria compressa da 10 metri maschile sono arrivati in un colpo solo l’argento per Federico Nilo Maldini ed il bronzo per Paolo Monna.

Il bottino della spedizione avrebbe però potuto essere ancor più ricco: ha avuto un gusto amaro, infatti, il quinto posto ottenuto da Danilo Dennis Sollazzo nella finale della carabina ad aria compressa da 10 metri maschile.

Leggermente diverso il discorso per quanto concerne la finale della pistola automatica da 25 metri maschile, che è stata chiusa al sesto posto da Massimo Spinella: l’azzurro, che si è ormai consolidato nell’élite mondiale della specialità, ha pagato lo scotto dell’emozione dell’ultimo atto olimpico.

Il settore femminile continua ad essere il punctum dolens del movimento italiano: la presenza della sola Barbara Gambaro nella carabina da un lato ha permesso all’Italia di essere rappresentata in altre tre gare del programma, ma non ha lasciato il segno. Occorre fare di più verso Los Angeles 2028.