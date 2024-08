Tennistavolo: derby cinese Sun-Chen per la finale femminile alle Olimpiadi

Saranno Sun Yingsha e Chen Meng a giocare la finale olimpica di tennistavolo per quanto riguarda il tabellone di singolare femminile. Le due cinesi si giocheranno, in pratica, un derby che ha anche il nome delle prime due favorite del tabellone.

In tutti e due gli incontri, per la verità, di emozioni non ce ne sono poi tante. Sun batte la giapponese Hina Hayata in maniera molto netta, 11-6 11-8 11-8 11-2 con crollo della nipponica nell’ultimo parziale, dopo aver fatto il possibile per reggere l’urto nei primi tre.

Più lineare la situazione nell’altro confronto, con Chen vittoriosa sulla sudcoreana Yubin Shin per 11-7 11-6 11-7 11-7, senza mai realmente rischiare alcunché. Si forma così la replica della finale di Tokyo di tre anni fa, che fu appannaggio di Chen Meng.

Continua, dunque, il dominio incontrastato cinese nel femminile, dove non è mai successo che la medaglia d’oro sia uscita dal Paese più popoloso del mondo. Questo fin dall’introduzione dello sport, a Seul 1988.