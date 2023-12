Tennistavolo, Finals femminili: Sun Yingsha protagonista in singolare e in doppio, fuori Wang Manyu

Si sono allineati alle semifinali i tabelloni del singolare e del doppio nelle Finals femminili che comprendono le sedici migliori del ranking mondiale 2023. A Nagoya (Giappone) i titoli verranno assegnati domani, quando si svolgeranno semifinali e finali dei rispettivi tabelloni.

La grande protagonista è ancora la numero 1 del mondo Sun Yingsha e grande favorita del torneo di singolare: la cinese ha proseguito senza problemi la sua corsa, vincendo il suo quarto di finale contro la tedesca Ying Han con un secco 3-0 (14-12, 11-4, 11-7). Una prova di forza convincente dopo le fatiche degli ottavi di finale. Sun troverà la connazionale Chen Meng, vincitrice per 3-0 sulla giapponese Mima Ito (11-8, 11-2, 11-6).

Nella parte bassa del tabellone la grande sorpresa è stata l’eliminazione della seconda forza del ranking, Wang Manyu, per mano della cinese Chen Xingtong (11-9, 11-4, 11-5). Netto anche il successo di Wang Yidi su Zhang Rui (11-6, 11-8 9-11, 11-8).

Se nel singolare le semifinali saranno tutte cinesi, lo stesso non si potrà dire nel doppio: nella parte bassa è ancora tutto scontro in salsa cinese tra la stessa Sun Yingsha in coppia con Wang Manyu opposte a Chen Meng e Wang Yidi. Nella parte alta si incontreranno le giapponesi Miyuu Kihara e Miyu Nagasaki contro le cinesi di Taipei Li Yu-Jhun e Cheng I-Ching.

