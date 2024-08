Tennistavolo, en-plein Cina! Cinque ori su cinque: le donne battono 3-0 il Giappone

La Cina fa l’en-plein! Oro in tutte le discipline del tennistavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024: singolo maschile e femminile, doppio misto, prova a squadre maschile e femminile. Le donne si impongono per 3-0 in finale contro il Giappone attraversando anche qualche difficoltà e quindi il Paese del Dragone si prende il quinto oro su cinque disponibili.

Incontro che è cominciato con un doppio splendido vinto dalla coppia cinese formata da Chen Meng e Wang Manyu per 3-2 su Hina Hayata e Miwa Harimoto: finisce 9-11, 11-6, 6-11, 11-6, 12-10 per le cinesi che sono riuscite a venire a capo di un confronto davvero complicato da sotto due game a uno e da 5-9 nel parziale decisivo. Le giapponesi hanno sentito il peso dell’occasione per andare avanti nel punteggio e sono mancate nel momento importante, subendo una serie di 7 punti a 1.

A mettere tutto in discesa ci ha pensato la numero 1 del mondo Sun Yingsha che ha disposto senza troppi problemi di Miu Hirano con il punteggio di 13-11, 11-6, 11-6. Dopo qualche piccolo problema nel primo game, quando ha recuperato da 1-6 e ha annullato un game point, la cinese non ha esitato nei parziali successivi, approcciandoli meglio e non lasciando più occasioni alla sua avversaria.

Qualche problema in avvio di match anche per Wang Manyu che ha perso incredibilmente il primo game per 14-12 al sesto game point, anche il secondo parziale è stato equilibrato e vinto dalla cinese per 12-10, poi l’equilibrio si è rotto, la giapponese è decisamente calata alla distanza e Wang si è quindi imposta per 3-1 (11-7, 11-6 il terzo e quarto game).