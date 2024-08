Tennis, Yoshihito Nishioka in un giorno di ordinaria follia: cosa ha fatto il giapponese a Cincinnati

Un giorno di ordinaria follia. Yoshihito Nishioka avrebbe potuto vestire i panni di Michael Douglas nel noto film menzionato, ma quanto fatto da tennista giapponese non è un’opera di finzione, bensì una reazione del tutto inaspettata a una grandissima frustrazione. La questione si è posta nel corso nella partita tra il nipponico e il polacco Hubert Hurkacz del secondo turno del Masters1000 di Cincinnati.

Il mancino asiatico ha disputato un grande primo parziale, sorprendendo il n.7 del mondo e aggiudicandosi il parziale sullo score di 6-3. Nel secondo set la partita è stata punto a punto, con Hurkacz a elevare i giri del motore sul servizio e a non dare chance al giapponese di ottenere un break. Il caso emblematico è stato nel decimo game della secondo frazione, quando sotto 0-30 Hubi è stato capace di recuperare.

Si è andati al tie-break e tra errori banali di Nishioka e alcune conclusioni fortunose di Hurkacz si è andati al terzo parziale. Terminato il set, il nipponico ha gettato la propria racchetta a terra, prima di uscire dal campo e concedersi il toilet-break. Un piccolo antipasto di quel che sarà.

Nel quarto gioco del terzo parziale il polacco ha trovato il modo di strappare il servizio al suo avversario e anche in questo caso alcuni colpi dell’avversario, non così puliti e con il nastro protagonista, hanno fatto impazzire il nipponico. Nishioka ha deciso di scagliare tre palle consecutive fuori dal campo e si è preso il penalty-game (sotto 4-1). Negli ultimi due giochi, l’asiatico ha deciso letteralmente di non opporre resistenza e di stringere la mano al suo avversario sul 6-1.

Una situazione davvero surreale e vedremo se l’ATP vorrà prendere dei provvedimenti disciplinari contro Nishioka per il modo in cui ha perso…