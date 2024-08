Tennis, Us Open 2024. Jannik Sinner può già affiancarsi a Federer, Djokovic e… Wilander!

A gennaio Jannik Sinner ha saputo vincere autoritariamente l’Australian Open, prendendosi lo scalpo di Novak Djokovic in semifinale per poi rimontare uno svantaggio di 0 set a 2 a Daniil Medvedev in finale. I successivi due Major hanno visto l’altoatesino protagonista, seppur sconfitto da Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros e dal già citato Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon.

Ora però si torna sul cemento, la superficie dove l’azzurro ha ottenuto i successi più importanti (oltre al trionfo australiano, tutti i 1.000 sono arrivati sugli hard courts). Peraltro non bisogna dimenticare come, proprio a New York, Sinner seppe brillare di luce propria già nel 2022, quando non era ancora un giocatore affermato, arrivando al match point nel quarto di finale con Alcaraz, poi fregiatosi di quello Us Open.

Jannik è indiscutibilmente tra i favoriti per affermarsi a Flushing Meadows, dinamica che fa sorgere spontanea una riflessione. Quanti giocatori sono stati in grado di imporsi in entrambi gli Slam sul cemento nell’arco della stessa stagione? La situazione si può proporre dal 1988, ovvero da quando anche l’Australian Open si è trasferito sugli hard courts.

È capitato sette volte in trentasei anni, ma colpisce il fatto che solamente tre tennisti abbiano avuto il merito di realizzare l’accoppiata. Parliamo di Mats Wilander (1988), Roger Federer (2004, 2006, 2007) e l’imprescindibile Novak Djokovic (2011, 2015, 2023).

Fuoriclasse del calibro di Pete Sampras, Andre Agassi e lo stesso Rafael Nadal non hanno mai sparato entrambi i colpi in canna di questa peculiare doppietta. Ce la farà l’italiano? Le possibilità ci sono e questo sarà uno dei temi da seguire nell’imminente Us Open 2024…