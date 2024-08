Tennis: Siniakova e Machac conquistano l’oro alle Olimpiadi in una finale thriller di doppio misto

Si va ormai snellendo il programma olimpico per quanto riguarda i doppi. E, oggi, si sono assegnate le prime medaglie, quelle del doppio misto, in una sequenza che vedrà poi domani assegnare le due di doppio maschile, oro e argento del singolare femminile e bronzo di quello maschile. E alla fine, domenica, si chiuderà con le finali del doppio femminile e quella per l’oro del singolare maschile. Quest’oggi la prima medaglia d’oro finisce al collo di Tomas Machac e Katerina Siniakova, che battono per 6-2 5-7 [10-8] i cinesi Zhizhen Zhang e Xinyu Wang dando così il gradino più alto del podio alla Cechia.

Andiamo sulla finale per l’oro. Il primo set vede arrivare il primo break nel quinto gioco, con i cinesi che sbagliano un po’ troppo. A dire la verità, la coppia ceca si trova semplicemente in grado di piazzare un assolo da 16 degli ultimi 22 punti, che vale il 6-2. Molto più equilibrato il secondo set, che finisce per decidersi sui dettagli e su un tie-break che, vicinissimo, sfugge improvvisamente a Machac e Siniakova, che subiscono il break nel 12° gioco quando non ce n’era stata neppure l’ombra per tutto il parziale. Quasi privo di senso il match tie-break, in cui il servizio è fondamentalmente un optional. Il duo cinese va sull’8-6 prima che arrivi il colpo di coda decisivo di Machac e Siniakova, che si portano a casa l’oro.

Il bronzo va a Gabriela Dabrowski e Felix Auger-Aliassime. Questi, che potrebbe dare due medaglie al Canada (anche se l’Italia non se lo augura, essendoci di mezzo Lorenzo Musetti), intanto una medaglia al collo ce l’ha già dopo il successo sugli olandesi Demi Schuurs e Wesley Koolhof per 6-3 7-6(8).

C’era anche una semifinale di doppio maschile da dover disputare, in virtù di un programma spesso stravolto dagli impegni di tutti, ed è quella vinta, come da previsioni, dalla coppia australiana formata da Matthew Ebden e John Peers, in grado di far valere su Taylor Fritz e Tommy Paul un fatto acclarato: loro sono una coppia che, bene o male, conosce bene gli schemi del doppio, mentre per gli americani il discorso è un pochino più complicato. 7-5 6-2 il finale.