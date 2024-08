Tennis, Rafa Nadal dopo l’eliminazione alle Olimpiadi: “Ora deciderò il futuro. Senza motivazioni mi fermerò”

Si ferma anche per quanto riguarda il torneo di doppio il cammino di Rafael Nadal ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo essere stato eliminato da Novak Djokovic nel torneo di singolare, il nativo di Manacor ha subito lo stesso destino anche in coppia con Carlos Alcaraz. 26 46 il punteggio inflitto dagli statunitensi Austin Krajicek e Rajeev Ram nei quarti di finale.

Non c’è stata partita sui campi del Roland Garros e per il maiorchino si va ora ad aprire un momento delicato. Le condizioni fisiche sono davvero lontane dai fasti di un tempo, l’età avanza (38 anni) e la sensazione che la carriera si stia concludendo è sempre più dietro l’angolo. “Quando mi sarò calmato, deciderò quale sarà il mio prossimo passo. Questa fase è terminata. Mi ero concesso del tempo fino ai Giochi Olimpici per capire cosa fare per il resto della mia carriera, e oggi quella fase è finita. Ho bisogno di tornare a casa e analizzare a sangue freddo la situazione, per vedere la voglia e la forza che mi restano”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “Trascorrerò del tempo con la mia famiglia dopo 4 mesi in cui mi sono divertito di nuovo giocando a tennis, nonostante qualche problema e delusione. Quando avrò chiaro cosa farò in futuro con o senza una racchetta in mano vi farò sapere. Se non avrò la voglia, la forza o la motivazione per continuare, appenderò la racchetta al chiodo. Quando mi sarò calmato, deciderò quale sarà il mio prossimo passo” .

Su questi campi, nei quali ha vinto in ben 14 occasioni lo Slam parigino, vedremo di nuovo Rafa Nadal? “Se ho giocato la mia ultima partita sul Philippe-Chatrier? Forse, non lo so. Se sarà così, ho provato delle emozioni indimenticabili. Il pubblico mi ha mostrato amore. I tifosi mi hanno supportato in ogni secondo delle mie partite” .