Tennis: mercoledì infinito alle Olimpiadi. Kerber, sconfitta e addio. Fuori anche Alcaraz/Nadal in doppio

Superata da un quarto d’ora la mezzanotte quando finisce una giornata praticamente infinita sui campi del Roland Garros in versione Olimpiadi di Parigi 2024. E lo fa sul Court Philippe Chatrier, con il thriller tra Marta Kostyuk e Donna Vekic, un autentico psicodramma tennistico sotto tutti i punti di vista vinto dalla croata nei confronti dell’ucraina.

Un torneo, questo, che ha visto forse il maggior numero di cose accadute. Innanzitutto l’avversaria di Vekic: per Anna-Karolina Schmiedlova continua un percorso ai limiti dell’incredibile, e stavolta è la ceca Barbora Krejcikova la battuta, per 6-4 6-2. C’è chi evoca Monica Puig, ma la differenza rispetto al tempo è che si è sul rosso, il territorio di Iga Swiatek. Che, e questa è una notizia, ha perso un set contro l’americana Danielle Collins, poi ritiratasi dopo cinque giochi nel terzo set. Sono seguite, in campo e fuori, schermaglie verbali di vario genere tra le due, con il tema della credibilità in primo piano.

Il tema numero uno, però, è quello di Angelique Kerber. Sembrava possibile un autentico sogno, e lei stessa è stata la prima ad alimentarlo con una partita tra le più belle della sua carriera. Che, però, è l’ultima: la cinese Qinwen Zheng, nonostante il tifo dell’intero Chatrier, mette fine al suo percorso non solo a Parigi, ma agonistico in quanto tale. La classe 1988 di Brema lascia con tre Slam vinti, due nel 2016 più Wimbledon 2018, 14 tornei vinti nel complesso e l’onore di aver occupato la prima posizione WTA per 34 settimane.

In singolare maschile, invece, pochi gli scossoni. O forse si dovrebbe dire praticamente nessuno. Del resto, la vittoria di Lorenzo Musetti contro l’USA Taylor Fritz, pur contraria al rapporto delle teste di serie, aveva motivi di potersi ritenere possibile in virtù del rendimento del carrarino, che avrà ora Alexander Zverev, con il tedesco capace di approfittare dei soliti problemi dell’australiano Alexei Popyrin quando si tratta di prendere un vantaggio contro figure di notorietà. L’altra vittoria apparentemente, ma non realmente, contro pronostico è quella del canadese Felix Auger-Aliassime, se non altro perché il russo in quota neutrale Daniil Medvedev semplicemente odia il mattone tritato. Ci sarà la rivincita della finale del Roland Garros 2021 tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, avanti anche Carlos Alcaraz che forse non avrà vita facile con l’americano Tommy Paul.

A proposito di Alcaraz, finisce la sua avventura in doppio, specialità nella quale cercava di portare Rafael Nadal a una terza medaglia d’oro. I due escono di fronte agli USA Austin Krajicek e Rajeev Ram, e anche nettamente: 6-2 6-4. Saltano anche i numeri 2 del seeding, i tedeschi Krawietz/Puetz, per mano di Machac e Pavlasek in quota Cechia.

Nel doppio femminile, invece, a Sara Errani e Jasmine Paolini si presenterà una coppia difficilmente pronosticabile all’inizio, quella composta dalle britanniche Katie Boulter e Heather Watson. Ma il colpo di mano vero è ancora ceco, con Linda Noskova e Katerina Muchova che si prendono lo scalpo delle superfavorite USA Coco Gauff e Jessica Pegula.

In misto, invece, non si può non rimarcare come uno dei due match di maggior combattività sia stato anche quello che ha provocato il maggior dolore al pubblico italiano, con Sara Errani e Andrea Vavassori eliminati nei quarti dagli olandesi Demi Schuurs e Wesley Koolhof. L’altro è quello in cui l’accoppiata cinese Xinyu Wang/Zhizhen Zhang toglie di mezzo i numeri 2 del seeding, gli australiani Matthew Ebden ed Ellen Perez.

TENNIS PARIGI 2024: RISULTATI DI OGGI

SINGOLARE MASCHILE – OTTAVI

Djokovic (SRB) [1]-Koepfer (GER) 7-5 6-3

Tsitsipas (GRE) [8]-Baez (ARG) [12] 7-5 6-1

Zverev (GER) [3]-Popyrin (AUS) 7-5 6-3

Musetti (ITA) [11]-Fritz (USA) [7] 6-4 7-5

Ruud (NOR) [6]-F. Cerundolo (ARG) 6-3 6-4

Auger-Aliassime (CAN) [13]-Medvedev (AIN) [4] 6-3 7-6(5)

Paul (USA) [9]-Moutet (FRA) 7-6(5) 6-3

Alcaraz (ESP) [2]-Safiullin (AIN) 6-4 6-2

SINGOLARE FEMMINILE – QUARTI

Swiatek (POL) [1]-Collins (USA) [8] 6-1 2-6 4-1 rit.

Zheng (CHN) [6]-Kerber (GER) [PR} 6-7(4) 6-4 7-6(6)

Schmiedlova (SVK)-Krejcikova (CZE) [9] 6-4 6-2

Vekic (CRO) [13]-Kostyuk (UKR) [12] 6-4 2-6 7-6(8)

DOPPIO MASCHILE

Quarti di finale

Ebden/Peers (AUS)-Koepfer/Struff (GER) 7-6(2) 7-6(4)

Krajicek/Ram (USA) [4]-Alcaraz/Nadal (ESP) 6-2 6-4

Machac/Pavlasek (CZE)-Krawietz/Puetz (GER) [2] 3-6 6-1 [10-5]

Ottavi di finale

Fritz/Paul (USA)-Haase/Rojer (NED) 6-3 6-4

DOPPIO FEMMINILE – OTTAVI

Muchova/Noskova (CZE)-Gauff/Pegula (USA) [1] 2-6 6-4 [10-5]

Boulter/Watson (GBR)-Haddad Maia/Stefani (BRA) [6] 6-3 6-4

collins

Andreeva/Shnaider (AIN)-Dabrowski/Fernandez (CAN) [5] 6-4 6-0

Krejcikova/Siniakova (CZE) [2]-Aoyama/Shibahara (JPN) 7-5 6-4

DOPPIO MISTO – QUARTI

Machac/Siniakova (CZE)-Shibahara/Nishikori (JPN) 7-5 6-2

Dabrowski/Auger-Aliassime (CAN)-Gauff/Fritz (USA) [3] 7-6(2) 3-6 [10-8]

Schuurs/Koolhof (NED)-Errani/Vavassori (ITA) 6-7(4) 6-3 [11-9]

Xinyu Wang/Zhang (CHN)-Perez/Ebden (AUS) [2] 6-7(9) 7-6(8) [10-5]