Tennis, Qinwen Zheng fa l’impresa: Iga Swiatek sconfitta alle Olimpiadi e cinese in Finale per l’oro

Un’altra chance. Non era stato un bel Roland Garros per la cinese Qinwen Zheng quello di quest’anno. L’uscita di scena nel terzo turno contro la russa Elina Avanesjan aveva rappresentato un riscontro deludente. La tennista asiatica (n.7 del mondo) ha saputo però resettare e tornata sui campi di Parigi, in occasione del torneo olimpico, sta scrivendo una pagina di storia per il proprio Paese.

Zheng, infatti, è diventata la prima tennista cinese a raggiungere la Finale per l’oro in questa disciplina ai Giochi. Un risultato frutto di un qualcosa di altrettanto eclatante, ovvero l’affermazione contro la n.1 del mondo, Iga Swiatek, quattro volte a segno nello Slam sulla terra rossa francese. La polacca era imbattuta da 1149 giorni nella capitale transalpina, avendo vinto su questi campi 25 partite consecutive, con un record di 47 set vinti e appena 4 persi, conquistando 10 frazioni con il punteggio di 6-0 nell’arco di tempo citato.

La cinese si è imposta con il punteggio di 6-2 7-5 al cospetto di una Swiatek in difficoltà e non centrata come al solito sul rosso. Bravissima l’asiatica a sfruttare l’occasione e a volare all’atto conclusivo per il metallo pregiato, in attesa di sapere il nome della prossima avversaria dall’altra semifinale tra la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (n.67 del ranking), vittoriosa negli ottavi contro Jasmine Paolini, e la croata Donna Vekic (n.21 WTA).

Nel primo set si comprende immediatamente che la versione della n.1 del mondo non è quella della solita schiacciasassi. Zheng gioca benissimo e, mancata un palla break in apertura, strappa nel terzo game il servizio a Swiatek. La polacca ha una reazione immediata, con il contro-break a zero, ma si spegne poco dopo, perdendo i due turni al servizio successivi. La n.7 del ranking, ben supportata dal servizio, conferma il vantaggio e chiude sul 6-2.

Nel secondo set succede davvero l’incredibile. La n.1 WTA pare ritrovarsi e infatti piazza un doppio break e vola sul 4-0. Si pensa che tutto si risolva nel terzo parziale e possa essere favorevole alla regina di Parigi. Niente di tutto questo. Zheng rientra in gioco e, con alcuni colpi notevoli, recupera i due break di ritardo e raggiunge Swiatek sul 4-4, cancellando due palle del nuovo break all’avversaria. L’inerzia è sempre più dalla parte della cinese, che infatti sfrutta le incertezza della rivale per andare avanti di un break nell’undicesimo game e archiviare sul 7-5, salvando una palla del contro-break con grande freddezza.