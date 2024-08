Tennis, Sinner non si esalta: “Punteggio bugiardo, è stata una partita molto dura”

Jannik Sinner inizia con il piede giusto il suo cammino nel Masters 1000 di Montreal (Canada). Il numero 1 del mondo è tornato in campo dopo la tonsillite che lo aveva fermato dopo Wimbledon, superando in scioltezza il croato Borna Coric con il punteggio di 62 64 in un’ora e 37 minuti di gioco sul cemento del Canada Open.

Il tennista altoatesino ha messo in mostra una buona condizione fisica e, soprattutto, un livello di gioco davvero importante alternando colpi di grande potenza a “palle corte” che hanno mandato in tilt il rivale. A questo punto sul cammino del nostro portacolori vedremo il cileno Alejandro Tabilo che ha superato Lorenzo Sonego, rovinando il possibile derby italiano.

Al termine del match Jannik Sinner ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale dell’ATP: “Sono qui da un po’ di tempo, quindi forse sono un po’ più abituato alle condizioni, ma sono comunque molto contento della prestazione. È stata una partita molto dura anche se, guardando il punteggio, sembrerebbe più comoda. No, è stata combattuta. Ho dovuto salvare una palla break nel secondo set e se la trasforma, potrebbe potenzialmente cambiare la partita. Oggi ho giocato con una mentalità molto buona e cercherò di continuare in questo modo nei prossimi turni“.

Dopo la tonsillite che lo ha fermato dopo Wimbledon, con la conseguente non partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Jannik Sinner ha messo in mostra un tennis efficace. Come se la sosta non ci fosse stata. “Oggi ho avuto la sensazione di colpire la palla in modo abbastanza pulito. È molto dura giocare su questo campo, dato che c’è un po’ di vento e la palla scappa un po’, quindi è necessario cercare di migliorare il feeling giorno dopo giorno. Oggi è stata sicuramente una giornata molto positiva, quindi vediamo cosa succederà“.