Tennis, Italia dei record: doppia cifra nelle vittorie stagionali ATP dopo il trionfo di Sonego a Winston-Salem

Lorenzo Sonego ha concluso alla grande il suo percorso a Winston-Salem. Nel torneo ATP250 tenutosi sul cemento dell’università Wake Forest, il piemontese ha letteralmente dominato la scena nell’atto conclusivo contro lo statunitense Alex Michelsen, imponendosi con un perentorio 6-3 6-0.

Grazie a questo risultato, Sonny ha portato a quattro le affermazioni nel massimo circuito internazionale, dopo quelle di Antalya nel 2019, Cagliari nel 2021 e Metz nel 2022. Un sigillo che mancava da quasi due anni, in un periodo complicato per il tennista classe ’95. Con questo risultato, Sonego è diventato il quarto tennista nostrano a conquistare un titolo nel singolare in questo 2024, dopo Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Luciani Darderi.

Inoltre, Lorenzo è anche l’undicesimo giocatore in attività ad aver vinto un torneo su terra, erba, veloce indoor e veloce outdoor. Di seguito i nomi degli altri giocatori a esserci riusciti:

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Marin Cilic

Dominic Thiem

Daniil Medvedev

Jannik Sinner

Grigor Dimitrov

Stefanos Tsitsipas

Hubert Hurkacz

Roberto Bautista Agut

Richard Gasquet

Giusto sottolineare che nei primi otto mesi di quest’annata, il movimento tennistico italiano al maschile abbia raggiunto la doppia cifra di successi, ovvero 10, tre in più rispetto al precedente record italiano stabilito nelle stagioni 1977 ed eguagliato nel 2021. Questo dato sta a certificare la qualità del periodo vissuto.

VITTORIE ITALIANI ATP 2024

5 – Jannik Sinner

3 – Matteo Berrettini

1 – Luciano Darderi

1 – Lorenzo Sonego