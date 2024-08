Tennis: Iga Swiatek di bronzo alle Olimpiadi. Travolta Schmiedlova nella finale per il 3° e 4° posto

Iga Swiatek porta per la prima volta la Polonia sul podio del tennis. La numero 1 del mondo sfoga in maniera piuttosto evidente la propria rabbia per non aver raggiunto la finale per l’oro su Anna-Karolina Schmiedlova, travolgendo la slovacca per 6-2 6-1 nell’appuntamento valevole per la conquista della medaglia di bronzo.

Del match è anche complesso parlare, perché somiglia a una Swiatek in formato terra rossa usuale. Anzi, per certi versi l’andamento ricorda proprio la finale del Roland Garros 2024 con Jasmine Paolini. Prima il break di Schmiedlova, poi la polacca entra in azione e mette il piede sull’acceleratore. Risultato: 6-2, anche se qui servono tre set point.

Nel secondo musica d’equilibrio fino al terzo game, quando la leader del ranking WTA scappa via e non si fa più riprendere per andare ad agguantare quella che è la quarta medaglia di tutta la spedizione polacca nella rassegna a cinque cerchi.

Domani ci sarà la finale per l’oro, che si disputerà tra la cinese Qinwen Zheng, che arriva a una delle vette della giovane, ma importante carriera, e la croata Donna Vekic, che tra Wimbledon e Olimpiadi sta dimostrando di meritare un prossimo ingresso nella top ten della classifica mondiale. Certo, sarebbe bello se ITF, ATP e WTA risolvessero i propri problemi per ridare i punti ai Giochi Olimpici, ma questo è un altro discorso.