Tennis, cosa cambia per Musetti con l’eliminazione di Ruud alle Olimpiadi

Lorenzo Musetti è nella fase più brillante e fulgida della sua carriera: il carrarino è arrivato in fondo a tutti gli ultimi quattro tornei giocati. Semifinale sull’erba di Stoccarda, finale al Queen’s, semifinale a Wimbledon, finale a Umago e la semifinale raggiunta anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 che staserà si giocherà contro Novak Djokovic.

Il toscano è così entrato prepotentemente nella zona medaglie: con una vittoria contro l’attuale numero 2 del mondo stasera sarebbe sicuro di conquistare l’accesso almeno all’argento, affrontando uno tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. Anche in caso di sconfitta però le possibilità potrebbero essere concrete.

Infatti ieri è stato eliminato a sorpresa Casper Ruud proprio da Felix Auger-Aliassime: sulla carta in un’eventuale finale per il bronzo uno specialista del rosso come il norvegese rappresentava uno scoglio più difficile e duro rispetto al canadese, autore finora, eccettuata la finale a Madrid, di una stagione senza grandi picchi di rendimento.

Una vera e propria occasione per Musetti che però è ambizioso e ha già dichiarato di non volersi fermare, di voler andare ad assaltare l’oro e di non aver paura di Djokovic e Alcaraz: sta giocando il tennis migliore della sua vita e non vuole porre fine alla sua ambizione e ai suoi sogni di gloria sulla terra del Roland Garros.