Taekwondo oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 7 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Tanta carne al fuoco per l’Italia sin dalla giornata d’apertura del taekwondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al Grand Palais vedremo infatti subito in azione due atleti azzurri, Vito Dell’Aquila e Ilenia Matonti, impegnati rispettivamente nella 58 e nella 49 kg. Ambizioni importanti da medaglia per il fuoriclasse pugliese, reduce dalla vittoria di tre anni fa a Tokyo.

Il campione mondiale di Guadalajara 2022 ha le carte in regola per salire nuovamente sul podio a cinque cerchi e può mettere nel mirino il bersaglio grosso, mentre Matonti rappresenta una mina vagante senza nulla da perdere. La 19enne salernitana, che ha stupito tutti lo scorso marzo con la qualificazione raggiunta al Preolimpico Europeo di Sofia, sarà chiamata ad un’impresa per andare a medaglia anche a causa di un accoppiamento da incubo agli ottavi contro la formidabile turca Kavurat.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata del taekwondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi vengono trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TAEKWONDO OLIMPIADI OGGI

Mercoledì 7 agosto: Vito Dell’Aquila (58 kg) e Ilenia Matonti (49 kg)

9.00 Turno preliminare 58 kg uomini e 49 kg donne

9.33 Ottavi di finale 58 kg uomini (12.37 Dell’Aquila-Ababakirov) e 49 kg donne (12.25 Matonti-Kavurat)

14.30 Quarti di finale 58 kg uomini e 49 kg donne

16.21 Semifinali 58 kg uomini e 49 kg donne

19.30 Ripescaggi 49 kg donne e 58 kg uomini

20.19 Finali 49 kg donne e 58 kg uomini

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.