Taekwondo, Ilenia Matonti cede alla n.3 del ranking ma resta in corsa per un possibile ripescaggio alle Olimpiadi

Si interrompe (per il momento) agli ottavi di finale il debutto olimpico di Ilenia Matonti, impegnata nelle eliminatorie della categoria 49 kg di taekwondo ai Giochi di Parigi 2024. La giovane salernitana (prima taekwondoka italiana alle Olimpiadi dopo 16 anni di digiuno) ha dovuto cedere in due round alla fortissima turca n.3 del ranking mondiale Merve Dincel Kavurat, che potrebbe però aprire le porte del ripescaggio per il bronzo alla nostra portacolori in caso di qualificazione per la finale.

Partenza a razzo nel primo round della turca, che va a segno con un calcio alla testa dopo 12″ portandosi subito avanti 3-0 ed indirizzando l’andamento della frazione. Dincel sfiora un’altra tecnica da 3 punti, poi rimedia un cartellino giallo a 50 secondi dalla fine ma respinge il tentativo di rimonta dell’azzurra con un calcio sul tronco che le consente di aggiudicarsi il parziale per 5-1.

Secondo round decisamente più tattico ed equilibrato, con Matonti che prende finalmente le misure alla rivale difendendosi bene e passando in vantaggio 1-0 sulla caduta della turca (Gam-jeom) a 30 secondi dallo scadere. La campionessa del mondo in carica è riuscita a reagire sul finale, piazzando il calcio alla testa da 3 punti e vincendo il secondo round 3-1.