Taekwondo, definiti i tabelloni olimpici di Vito Dell’Aquila e Simone Alessio

Ormai ci siamo. Si sta per alzare il sipario sul torneo di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Già domani, mercoledì 7 agosto, sul tatami del Grand Palais (stessa venne che ha ospitato in questi giorni le gare di scherma) salirà l’azzurro Vito dell’Aquila, motivato a difendere l’oro nella categoria -58 kg conquistato a Parigi 2024. L’altro grande atteso della nostra spedizione (che include anche Ilenia Matonti, anche lei in lizza domani nella -49 kg femminile) sarà invece il Campione del Mondo Simone Alessio, in scena venerdì 9 agosto nella -80 kg. Nella giornata di ieri si sono svolti i sorteggi di tutte le categorie, da cui si possono desumere i tabelloni dei nostri ragazzi.

Il percorso di Dell’Aquila comincerà agli ottavi con il kazako Samirkhon Ababakirov. Non è la prima volta che il pugliese affronta il kazako: i due si sono già incontrati allo Sweden Open di Stockholma ed ai quarti di finale dei Mondiali di Guadalajara. In entrambe le occasioni a spuntarla fu l’azzurro (rispettivamente per 7-6 e per 2-0). Agli ipotetici quarti di finale, Vito se la vedrà invece con uno tra il veterano argentino Lucas Guzman (bronzo ai Mondiali di Manchester 2019) e l’americano naturalizzato ungherese Omar Salim. Anche in questo caso, i precedenti sono tutti dalla parte del detentore del titolo olimpico.

Proiettandoci verso la semifinale, i fari potrebbero puntarsi sullo spagnolo Adrian Vicente Yunta, già bronzo ai Mondiali di Baku nello scorso anno nell’ultima rassegna continentale, sulla mina vagante irlandese Jack Wooley e sull’azero Gashim Magomedov, superato da Dell’Aquila proprio nel penultimo atto degli Europei 2024 e anche lui sul gradino più basso del podio insieme all’iberico. Gli altri due principali indiziati per la vittoria, ovvero il sudcoreano Tae-joon Park e il tunisino Mohamed Jendoubi si trovano dall’altra parte del tabellone, motivo per cui incontrerebbero Vito soltanto in finale.

Simone Alessio invece agli ottavi si misurerà o con Ismael Coulibaly e o con Batyrkhain Toleugali, i quali si confronteranno nel turno preliminare (denominato Qualification Round). Se passato il turno, il toscano potrebbe incontrare il vincitore del match tra l’uzbeko Jasurbek Jaysunov e l’iraniano Mehran Barkhordari (bronzo ai Mondiali di Guadajara nel 2022).

Grande scoglio invece in vista dela potenziale semifinale, dove Simone potrebbe incrociare non solo il giordano Saleh El-Sharabaty, già argento a Tokyo 2020, ma anche il sudcoreano Geon-Woo Sei, combattente che ha un conto di vittorie aperto ai danni dell’azzurro. Di seguito i tabelloni completi.