Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2024: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming

Eccoci arrivati alla domenica del Gran Premio del Portogallo, settimo round del Mondiale superbike 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao va a calare il sipario su un weekend di fondamentale importanza per l’intera annata, con la corsa al titolo che potrebbe andare a delinearsi in maniera ulteriore.

Quale sarà il programma odierno? Attenzione agli orari lusitani. Si scatterà alle ore 13.00 con il warm-up (di 10 minuti), quindi alle ore 15.45 si tornerà in azione per la Superpole Race, mentre alle ore 19.00 italiane (le ore 18.00 locali), sarà in scena Gara-2. Ci attende una domenica davvero vibrante con la sfida tra Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista e Nicolò Bulega.

Come seguire l’evento in tv? La domenica del GP del Portogallo di SBK si potrà vedere su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita della superpole race, mentre Gara-2 sarà in diretta. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2024 SBK

Domenica 11 agosto

Ore 13.00-13.10 Warm-up

Ore 15.45 Superpole Race – in diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) quindi in differita su TV8 alle ore 18.00

Ore 19.00 Gara-2 – diretta in chiaro su TV8, quindi su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)