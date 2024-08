Superbike, anche la Superpole Race va a Toprak Razgatlioglu. Petrucci ottimo 2°, Bulega 5°

Inesorabile. Toprak Razgatlioglu ha fatto sua anche la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo, settimo appuntamento del Mondiale di superbike 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao il pilota turco, dopo il successo di ieri in Gara-1, ha fatto il bis anche nella gara sprint, non lasciando scampo ai rivali e allungando ulteriormente in classifica generale.

Toprak Razgatlioglu (BMW) ha vinto la gara con un margine di vantaggio di 2.9 secondi su Danilo Petrucci (Ducati), mentre completa il podio il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 3.2.

Quarta posizione per l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 3.2, quinta per Nicolò Bulega (Ducati) a 3.5, mentre è sesto Alvaro Bautista (Ducati) a 3.7. Settimo lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 8.0, ottavo lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) a 9.7, nono Andrea Iannone (Ducati) a 9.8, quindi completa la top10 Jonathan Rea (Yamaha) a 9.9.

Chiude in 12a posizione Axel Bassani (Kawasaki) a 10.9 davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) 13° a 12.8, mentre è 19° Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 18.4. Tutta l’attenzione passa ora all’attesissima Gara-2 che prenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 18.00 lusitane).