Sport in tv oggi (venerdì 23 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 23 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla settima tappa della Vuelta a España 2024, assisteremo a una frazione in cui l’erta al 14% nel finale potrebbe creare non pochi problemi ai corridori e gli uomini di classifica saranno assai sollecitati. In primo piano i preliminari dell’America’s Cup di vela a Barcellona, con Luna Rossa che sfida American Magic.

In primo piano l’inizio del week end del GP d’Olanda di F1 a Zandvoort, dopo la pausa estiva, mentre terranno banco i tornei di tennis di questa settimana, con Lorenzo Sonego semifinalista a Winston-Salem. Questo e tanto altro in programma…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 23 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 23 agosto

12.00 Basket 3×3, Europe Cup: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

12.30 F1, GP Olanda 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.45 Ciclismo, Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine 2024: quarta tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

13.25 Ciclismo, Vuelta a España 2024: settima tappa – Diretta tv dalle 14.30 su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.45 Ciclismo femminile, Tour de l’Avenir: seconda tappa – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Vela, America’s Cup: regate preliminari – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.05 Ciclismo, Giro di Germania: seconda tappa – Diretta streaming su Discovery+.

15.10 Ciclismo, Tour de l’Avenir 2024: quinta tappa – Diretta streaming su Discovery+.

15.15 Golf, BMW Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

16.00 F1, GP Olanda 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Calcio, laLiga: Celta Vigo vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Calcio, Serie C: SPAL vs Ascoli – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Modena vs Bari – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Ternana vs Pescara – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Juventus Next Gen vs Audace Cerignola – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Giugliano vs Taranto – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Feralpisalò vs Novara – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Pineto vs Lucchese – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Latina vs Casertana – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Liga Portugal Betclic: Farense vs Sporting – Diretta streaming su DAZN.

21.30 Calcio, laLiga: Siviglia vs Villareal – Diretta streaming su DAZN.

21.30 Surf, World League Championship Tour (Cloudbreak): quinta giornata – Diretta streaming su Discovery+.

22.00 Tennis, ATP Winston-Salem 2024: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 00.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Goffin 1° match, non prima delle 22.00 italiane)

23.30 Tennis, WTA Cleveland: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

23.30 Volley femminile, Mondiali U17 2024: Italia vs Giappone – Diretta streaming su Volleyballworld.tv.

01.00 Tennis, WTA Monterrey: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.