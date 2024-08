Sport in tv oggi (venerdì 16 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 16 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanto tennis quest’oggi, con il torneo di Cincinnati a catalizzare l’attenzione. Il torneo sul cemento dell’Ohio vedrà i tennisti italiani coinvolti. Jannik Sinner e Flavio Cobolli cercheranno l’accesso ai quarti di finali, al pari di Jasmine Paolini nel tabellone femminile, senza dimenticare le coppie Bolelli/Vavassori e Paolini/Errani impegnate nel doppio.

In primo piano anche l’inizio del week end dell’undicesimo appuntamento del Motomondiale a Spielberg, in Austria, mentre oggi sarà il giorno del Palio di Siena. Oltre a ciò il ciclismo con una nuova tappa del Tour de France femminile e nuove frazioni per il Giro di Polonia e il Giro di Danimarca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 16 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 16 agosto

08.30 MotoE, GP Austria 2024: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Ciclismo, Giro di Romania: terza tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Austria 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Equitazione, Nations Cup 2024 ad Arville: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.45 Canoa, Europei U23/junior 2024: seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Canoe Europe.

09.50 Moto2, GP Austria 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Austria 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.30 Ciclismo, Giro di Polonia: quinta tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

13.15 Moto3, GP Austria 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 Ciclismo femminile, Tour de France Femmes 2024: sesta tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.05 Moto2, GP Austria 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.15 Golf, ST. Jude Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

14.30 Ciclismo, Tour du Limousin: quarta tappa – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Beach volley, Europei 2024: ottavi di finale – Diretta streaming su EuroVolley Tv.

15.00 Canottaggio, Mondiali specialità non olimpiche 2024: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 MotoGP, GP Austria 2024: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.45 Ciclismo, Giro di Danimarca: terza tappa – Diretta tv dalle 16.30 su Eurosport1 HD; in streaming DALLE 16.30 su SkyGo, NOW e su DAZN e dalle 15.45 su Discovery+.

16.45 Palio di Siena 2024: corteo storico – Diretta tv su LA7; in streaming la7.it.

17.00 Tennis, ATP Cincinnati: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 17.00 alle 20.45 e dalle 23.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Thompson 3° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Cobolli vs Hurkacz 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cincinnati: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 17.00 alle 20.45 e dalle 23.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW.

(Paolini vs Andreeva 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, ATP Cincinnati: ottavi di finale del doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 17.00 alle 20.45 e dalle 23.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Dodig/Murray 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cincinnati: ottavi di finale del doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 17.00 alle 20.45 e dalle 23.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW.

(Errani/Paolini 5° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 MotoE, GP Austria 2024: Q1 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.20 MotoE, GP Austria 2024: Q2 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Volle femminile, Europei U20 2024: Italia vs Belgio – Diretta streaming su Eurovolley Tv.

19.00 Palio di Siena 2024: carriera della Madonna dell’Assunta – Diretta tv su LA7; in streaming la7.it.

19.00 Calcio, laLiga: Celta vs Alaves – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Coppa di Germania: Ulm vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League: Manchester United vs Fulham – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.30 Calcio, laLiga: Las Palmas vs Siviglia – Diretta streaming su DAZN.