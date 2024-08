Sport in tv oggi (sabato 24 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 24 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo a Zandvoort con le qualifiche del GP d’Olanda per quanto riguarda la F1. Prosegue la Vuelta di Spagna con una tappa particolarmente interessante, mentre a Barcellona va in scena la terza giornata delle regate preliminari di America’s Cup.

Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi anche con Tour de l’Avenir e Giro di Germania, da seguire anche gli Europei di basket 3×3 e le finali dei tornei di tennis della settimana che precede gli US Open. Completano il quadro i Mondiali di specialità non olimpiche per canoa e canottaggio, il beach volley e il golf, oltre alla ricca abbuffata di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 24 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 24 agosto

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Japan Open (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 CANOA SPRINT – Mondiali specialità non olimpiche, batterie (diretta streaming sul canale YouTube ICF Canoe Planet)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Danish Golf Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

09.45 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Avenir, quarta tappa: Bobbio Pelice-Colle delle Finestre (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 12.15)

10.00 F1 ACADEMY – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 BEACH VOLLEY – Elite 16 ad Amburgo (diretta streaming su VBTV)

11.00 CANOA SPRINT – Mondiali specialità non olimpiche, finali (diretta streaming sul canale YouTube ICF Canoe Planet)

11.30 F1 – GP Olanda, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.50 CICLISMO – Giro di Germania, terza tappa: Schwaebisch Gmuend-Villingen Schwenningen (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.05)

12.15 CICLISMO – Tour de l’Avenir, settima tappa: Bobbio Pelice-Colle delle Finestre (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.40)

12.40 CICLISMO FEMMINILE – Classic Lorient Agglomeration (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.10)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 BASKET 3X3 (Europei) – Quarti di finale maschile/femminile (diretta streaming sul canale YouTube FIBA 3X3, Discovery+)

13.50 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ottava tappa: Ubeda-Cazorla (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.30)

14.00 VELA – America’s Cup, regate preliminari: INEOS Britannia-Alinghi, American Magic-Orient Express, Luna Rossa-INEOS Britannia, Team New Zealand-Alinghi (diretta tv su Canale 20, Sky Sport Max; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW)

15.00 F1 – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

15.00 GOLF (PGA Tour) – BMW Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Bochum (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Werder Brema, Friburgo-Stoccarda, Hoffenheim-Kiel, Mainz-Union Berlino (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Ipswich (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Crystal Palace-West Ham, Fulham-Leicester, Southampton-Nottingham, Tottenham-Everton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 SPORT NAUTICI – Mondiale electric raceboat sul Lago di Como (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 F1 ACADEMY – GP Olanda, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Caldiero Terme (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Alcione (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Triestina-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Legnago-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Pianese-Perugia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Catania (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie A) – Parma-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Udinese-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Angers (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Argentinos Juniors-Huracan (diretta streaming su Mola Tv)

20.30 CALCIO (Serie B) – Brescia-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Pisa-Palermo (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Cesena (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Spezia-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

20.30 TENNIS – WTA 250 Cleveland, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.40 CANOTTAGGIO – Mondiali specialità non olimpiche (diretta streaming sul canale YouTube World Rowing)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Lecce (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Monza-Genoa (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Espanyol-Real Sociedad, Getafe-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

21.30 SURF – World League Championship Tour a Cloudbreak (diretta streaming su Discovery+)

23.00 TENNIS – ATP 250 Winston-Salem, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

23.30 CALCIO (Serie A brasiliana) – Palmeiras-Cuiaba (diretta streaming su Mola Tv)

23.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali Under 17) – Finale per il terzo posto (diretta streaming su VBTV)

Domenica 25 agosto

02.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali Under 17) – Finale per il primo posto (diretta streaming su VBTV)

04.00 TENNIS – WTA 500 Monterrey, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)