Sport in tv oggi (sabato 17 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 17 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio al tennis con il Masters 1000 di Cincinnati e il WTA 1000 di Cincinnati. Incomincia la Vuelta di Spagna, ultimo Grande Giro della stagione di ciclismo, ma gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi anche con Giro di Polonia, Giro di Danimarca, Tour de France femminile. Iniziano anche la Serie A e i campionati esteri di calcio.

Ampio spazio alla MotoGP con qualifiche e Sprint Race del GP di Austria. Da non perdere il The Rugby Championship e il golf con i due tornei della settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 17 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 17 agosto

08.00 GOLF (DP World Tour) – D+D Real Czech Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

08.40 MOTO3 – GP Austria, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Nuova Zelanda-Argentina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Austria, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 CICLISMO – Turul Romaniei, quarta tappa: Targoviste-Targoviste (non è prevista diretta tv/streaming)

10.10 MOTOGP – GP Austria, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Austria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

10.50 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, settima tappa: Champagnole-Le Grand Bornand (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.00)

11.45 RUGBY (The Rugby Championship) – Australia-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 CICLISMO – Giro di Polonia, sesta tappa: Wadowice-Bukovina Resort (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 MOTOE – GP Austria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.50 MOTO3 – GP Austria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 CICLISMO – Giro di Danimarca, quarta tappa: Store Heddinge-Holbaek (diretta streaming su Eurosport.it dalle ore 15.45)

13.45 MOTO2 – GP Austria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 GOLF (PGA Tour) – FedEx St. Jude Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 MOTOGP – GP Austria, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Woverhampton (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Everton-Brighton, Newcastle-Southampton, Nottingham-Bournemouth (non è prevista diretta tv/streaming)

16.10 MOTOE – GP Austria, gara-2 (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.20 CICLISMO – Vuelta di Spagna, prima tappa: Lisbona-Oeiras, cronometro individuale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Europei Under 20, finale) – Italia-Turchia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 TENNIS – Masters 1000 Cincinnati, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

18.30 CALCIO (Serie A) – Genoa-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Parma-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Reims-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Leganes (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Bari-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Pisa-Spezia (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Salernitana-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Modena (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Supercoppa di Germania) – Bayer Leverkusen-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Empoli-Monza (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Torino (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-St. Etienne (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Serie A brasiliana) – Due partite: Atletico Mineiro-Cuiaba, Gremio-Bahia (diretta streaming su Mola Tv)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

22.30 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Gimnasia-River Plate (diretta streaming su Mola Tv)